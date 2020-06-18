Финляндия ответила на мемуары Болтона о ее принадлежности к России

В Финляндии ответили на упоминание о ее принадлежности к России в книге экс-советника по нацбезопасности США Джона Болтона. Пресс-секретарь президента европейской страны заявил, что Финляндия никогда не была частью другого государства.

«Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым», — заявил РИА «Новости» представитель финской пресс-службы.

Финляндию упомянул Болтон в своих скандальных мемуарах. Он написал, что действующий президент США Дональд Трамп толком не знает геополитику и однажды даже спросил, входит ли Финляндия в состав России. Этот разговор случился еще в 2018 году перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки», — написал Болтон в своей книге. Выдержки из нее опубликовала газета The New York Times.

Сам Трамп заявил, что в книге очень много выдумок. При этом он посчитал, что ее вообще не стоило публиковать, потому что там «много секретных данных».

Джона Болтона уволили в сентябре 2019 года. После публикации мемуаров американские власти подали на него в суд.