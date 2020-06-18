Болтон: Трамп не знал, входит ли Финляндия в состав России

Бывший советник по нацбезоасности США Джон Болтон уличил Дональда Трампа в незнании геополитики. Над американским президентом, по его словам, смеются даже его сторонники.

Своим опытом работы с Трампом Болтон поделился в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Фрагменты из нее опубликовала газета The New York Times.

Американский лидер в том числе не был в курсе, что Великобритания является ядерной державой. Кроме того, он интересовался, входит ли Финляндия в состав России.

Потешались над Дональдом Трампом даже его близкие соратники. Например, госсекретарь США Майк Помпео передал как-то Болтону записку, в которой написал, что президент «несет вздор». Это произошло на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году.

Сам Болтон назвал брифинги с Трампом пустой тратой времени. На них приходилось больше слушать президента, сам он не давал собравшимся высказаться. Кроме того, считает политик, из-за Трампа ослабло противостояние страны нарастающим угрозам.

На экс-советника главы Белого дома уже подали в суд из-за его мемуаров. В американском Минюсте заявили, что книга Болтона раскрывает секретную информацию, и потребовали запретить ее публикацию. Сам Дональд Трамп заявил, что в книге много выдумки.