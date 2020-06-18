Трамп обвинил экс-помощника Болтона в разглашении секретных данных

Вокруг американского президента Дональда Трампа вновь разгорается скандал. В этот раз ему не понравилось то, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в мемуарах раскрыл секретную информацию о Белом доме. Минюст США уже подал в суд на Болтона.

«У него не было разрешения публиковать особо секретную информацию, которая там есть», — заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

В администрации главы государства прокомментировали книгу Болтона «Комната, где это произошло», назвав ее неправдивой и хранящей в себе секретные данные. Минюст пытается заблокировать продажу мемуаров, написал «Интерфакс».

Совет национальной безопасности (СНБ) также подал иск в суд. В свою очередь издательство Simon & Schuster, выпустившее воспоминания Болтона, подало в суд на министерство юстиции. Компания заявила, что администрация американского лидера пытается не дать ход критике в адрес Трампа.

В своей книге экс-советник рассказал о том, что президент не разбирается во многих вопросах. Например, он не знал, что Соединенное Королевство является ядерной державой. Также глава государства спрашивал, входит ли Финляндия в состав России.

Глава Белого дома уволил Болтона в сентябре 2019 года. На свою посту последний продержался 17 месяцев.