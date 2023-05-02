Мир 02 мая 2023, 16:54 Политэксперт Владимир Джаралла заявил, что Запад устал содержать Украину

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В Верховной Раде примут окончательное решение по вопросу, возвращать ли доплаты в размере 30 тысяч гривен (около 65 тысяч рублей) военным, сотрудникам полиции и служб гражданской защиты населения. Пока попытка вновь ввести их вызвала недовольство со стороны Международного валютного фонда. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Владимир Джаралла.

По его словам, МВФ выступил против введения доплат, потому что это может привести к еще большему дефициту бюджета страны. Тем более, что в законопроекте не прописаны конкретные источники финансирования этих выплат. В результате инициатива стала камнем преткновения в переговорах Украины и МВФ.

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«На мой взгляд, это один из самых четких сигналов о том, что период безудержной поддержки Украины Западом завершился. Прежде всего, потому, что конкретных результатов этой поддержки уже давно нет. И никто в западных странах больше не собирается тратить деньги на Украину в тех масштабах, как это было в последний год», — объяснил Владимир Джаралла.

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