Мир 03 мая 2023, 11:26 «Такова реальность». Зеленского поставили перед сложным выбором 19FortyFive: Зеленскому придется выбрать между мирными переговорами и продолжением боев Flickr

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сделать выбор: наконец провести мирные переговоры с Россией, либо продолжать бои, которые приведут к еще большим потерям. Об этом написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По мнению Дэвиса, если Украина все-таки начнет крупное контрнаступление, о котором пишут СМИ, ей вряд ли удастся добиться какого-либо прорыва. Кроме того, перейдя в атаку весной или в начале лета, страна подвергнется серьезному риску, посчитал военнослужащий.

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«Реальность такова, что у [Зеленского] нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — сообщил эксперт.

Ситуация усложняется тем, написал Дэвис, что Украине придется начинать наступление с недостатком артиллерийских боеприпасов, практически без поддержки с воздуха и с недостаточной тактической противовоздушной обороной.

«Любая территория, захваченная Украиной в ходе наступления, будет стоить очень дорого», — подчеркнул он.

У России намного больше военнослужащих, а также налажено масштабное производство оружия и боеприпасов. Запас ресурсов РФ «раздавит Украину», добавил Дэвис.

Подполковник также отметил, что независимо от того, в какую сторону пойдет конфликт, нынешняя политика Америки не принесет благоприятных результатов для Соединенных Штатов.

«Заявленная Америкой политика предоставления Украине того, что ей нужно „столько, сколько потребуется“ — не является устойчивой как стратегия и почти наверняка не приведет к результату, выгодному ни для Соединенных Штатов, ни для Украины», — заявил Дэвис.

Американский подполковник заключил, как бы Зеленскому и США не хотелось принимать условия России и прекращать конфликт, но игнорировать реальность и «продолжать преследовать недостижимую военную цель» — еще хуже.

Многие европейские станы уже осознали, что киевский режим не сможет победить, поэтому хотят, чтобы Зеленский согласился на переговоры.