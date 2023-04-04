Мир 04 апреля 2023, 14:19 МИД пояснил, от чего будет зависеть реакция России на вступление Финляндии в НАТО МИД: ответные меры РФ на вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от условий интеграции РИА «Новости»

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Ответные шаги России в связи с вступлением Финляндии в НАТО будут зависеть от того, в каких условиях будет проходить интеграция страны в Альянс. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве напомнили, что Россия неоднократно предупреждала об ответных мерах «как военно-технического, так и иного характера» в случае расширения НАТО. Цель — купирование угроз национальной безопасности.

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«Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс», — пояснили в МИД.

Будут учитываться факты размещения натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений в Финляндии.

Увеличение линии соприкосновения НАТО с границами России более чем в два раза кардинально меняют ситуацию в североевропейском регионе, подчеркивается в заявлении. Также в министерстве указали, что Финляндия «окончательно отказалась от самоидентичности и какой-либо самостоятельности», которой отличалась на международной арене десятилетиями. Теперь она стала одной из «малых, ничего не решающих стран-членов Альянса». Этот скоропалительный шаг отразится на российско-финляндских отношениях, предупредил МИД.

Юридические процедуры, связанные с оформлением членства Финляндии в Североатлантическом альянсе, завершились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что стране придется принять контрмеры, поскольку речь идет о посягательстве на ее безопасность и интересы.