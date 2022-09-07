Финляндия не ограничит въезд российским туристам до решения ЕК | 360°

Мир 07 сентября 2022, 13:08 Поделиться Telegram

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Viber Финляндия не ограничит въезд российским туристам до решения ЕК Глава МИД Финляндии Хаависто: страна не ограничит въезд россиянам до решения ЕК РИА «Новости»

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Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом написал ТАСС.

Хаависто отметил, что Финляндия уже значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам.

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Новые правила оформления виз дипломатическими представительствами страны вступили в силу в сентябре. Они подразумевают, в частности, ограничения на количество выдаваемых виз.

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Ранее глава МИД Финляндии подчеркнул, что ограничения на шенгенские визы для россиян не затронут уже выданные документы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее пообещала, что Россия ответит, если ее жителям прекратят выдавать визы в Финляндию. Захарова подчеркнула, что такое ограничение стало бы откровенно дискриминационной политической мерой.

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