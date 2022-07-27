Возможное прекращение выдачи Финляндией туристических виз россиянам станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Если финские власти решатся на этот шаг, Россия ответит, добавила она.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — отметила представитель МИД.

По словам Захаровой, авторы инициативы предпринимают бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан. Возможный запрет выдачи виз приведет к возвращению разделительных линий в Европе, добавила она.

Власти России надеются, что Финляндия не воплотит в жизнь планы по ограничению выдачи виз. Если же это случится, РФ отреагирует крайне негативно, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.