МИД Турции назвал условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не выступает против расширения НАТО, но не согласна, если членами альянса станут страны, поддерживающие террористов. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция заняла четкую позицию. Финляндия и Швеция должны прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и ее террористического крыла «Силы народной самообороны Сирии».

«Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — заявил он.

Министр также назвал неприемлемым ограничение экспорта турецкой продукции, которое ввели кандидаты на членство в альянсе. По словам Чавушоглу, все эти вопросы он обсудил с главами МИД Финляндии и Швеции.

«Мы договорились провести совместную работу для устранения опасений турецкой стороны», — отметил он.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО совершает ошибку, принимая в состав альянса Финляндию и Швецию. Он подчеркнул, что это уже второй неверный шаг, когда в состав организации вошла Греция.

Президент Финляндии Саули Ниинисте объявил об окончательном решении по подаче заявки на вступление страны в НАТО. Правительство Швеции пока продолжает обсуждение этого вопроса.