Эксклюзив 11 декабря 2023, 11:41 «Финансовая красная черта». Названа причина грядущего визита Зеленского в США Политолог Станкевич: Байден и Зеленский попытаются надавить на Конгресс Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Встреча неслучайно произойдет в преддверии окончания срока принятия решения по выделению спецпакета помощи Украине, пояснил «360» политолог Сергей Станкевич.

«Я думаю, что эта встреча будет носить лоббистский характер. Дело в том, что 14 декабря — последний день, когда Конгресс сам может принять решение о выделении специального пакета помощи Украине. Буквально за два дня до финансовой красной черты Зеленский будет в Вашингтоне. <…> Тема визита вполне очевидна», — заметил Станкевич.

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Собеседник канала предположил, что состоится «последняя попытка ударного тандема „Байден — Зеленский“» надавить на Конгресс. Политолог не исключил, что стороны обсудят и возможную «спасательную операцию», которая позволит не оставить Украину без денег перед Новым годом, если сломить позицию республиканцев в Конгрессе не удастся.

Ранее американские СМИ предположили, что Белый дом рассчитывает вернуть Украине внимание прессы с помощью визита Зеленского в Вашингтон.