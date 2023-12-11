Мир 11 декабря 2023, 11:13 США попытались вернуть тему Украины «в заголовки газет» с помощью визита Зеленского — СМИ Politico: визит Зеленского стал попыткой США вернуть Украину «на первые полосы» Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Белый дом надеется, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон сможет привлечь внимание прессы. Об этом сообщила газета Politico.

По информации издания, американские чиновники надеются, что поездка Зеленского вернет тему Украины в СМИ. С помощью украинского лидера политики также хотят подтолкнуть республиканцев к поддержке ВСУ.

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«Визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова (вернуть тему конфликта на первые полосы — прим. ред.), одновременно оказав давление на республиканскую партию США», — указали в газете.

Представитель американской администрации признался, что визит Зеленского напомнит жителям США о том, «что поставлено на карту». По информации издания, за поддержку Украины выступают большинство республиканцев, способных «возобновить импульс» финансирования ВСУ.

Зеленский выступит перед американскими сенаторами 12 декабря. С украинским лидером в Вашингтоне также встретится президент США Джо Байден.