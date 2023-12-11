Мир 11 декабря 2023, 03:03 Зеленского пригласили выступить перед американскими сенаторами 12 декабря Зеленский выступит перед конгрессменами 12 декабря Flickr

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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на встрече со всем составом американского сената. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на руководство палаты конгресса США.

Приглашение украинскому лидеру отправили от лидеров демократов и республиканцев — Чака Шумера и Митча Макконнелла. Сама встреча пройдет утром во вторник, 12 декабря. Именно от позиции законодателей зависит, получит ли Украина дополнительную помощь от американских властей.

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Президент США Джо Байден также планирует встретиться с Зеленским в Белом доме в этот день. Коллеги могут обсудить нынешние нужды Киева.

Ранее Зеленский отменил свое выступление на брифинге в Конгрессе США, причем сообщил об этом в последнюю минуту. Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил это тем, что «ситуация изменилась».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл тему частных переговоров украинского лидера с американскими политиками. По его словам, Зеленский начал готовить почву для побега и потребовал помощи и гарантий своей безопасности от США.