Мир 03 февраля 2023, 21:13 Польша передаст Украине F-16 по решению НАТО Глава Минобороны Блащак: Польша отправит ВСУ F-16 после решения НАТО Википедия

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Польша готова передать Украине истребители F-16 при условии совместного решения стран НАТО. Об этом во время выступления в Киеве заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Его слова привело Польское телевидение.

«У нас уже есть опыт, касающийся МиГ-29, так что могу ответить, что такое решение должно быть принято всеми союзниками по НАТО», — сказал он.

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Заместитель министра обороны страны Марчин Очепа назвал вопрос передачи украинским военным истребителей F-16 из Польши непростой задачей. Это связано с длительными сроками обучения пилотов.

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Власти Польши ранее заявили, что не будут отправлять на Украине истребители F-16 в ущерб собственной обороноспособности. По словам президента Анджея Дуды, в распоряжении Польши сейчас находится примерно 50 единиц истребителей F-16.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поставки украинским военным истребителей F-16 пока не запланированы. Вслед за американским руководством от предоставления Украине истребителей отказалась Великобритания.