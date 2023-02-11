Мир 11 февраля 2023, 22:11 Дуда назвал вопрос о передаче Украине F-16 непростым для Польши Президент Польши Дуда назвал непростым вопрос о передаче Украине истребителей F-16 Unsplash

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Решение о передаче Украине истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС Польши, серьезное и непростое, заявил в интервью «Би-би-си» президент страны Анджей Дуда. У Польши на вооружении стоит менее 50 боевых самолетов.

«Сегодня решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», — сказал он.

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У страны менее 50 самолетов F-16, потеря даже части из них будет для Польши серьезной проблемой, пояснил глава государства.

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Решение об отправке в зону боевых действий западных истребителей должно быть совместным для всех союзников по НАТО, подчеркнул Дуда. Он напомнил, что обслуживать современные боевые машины должны квалифицированные сотрудники, что создает дополнительные проблемы.

О готовности Польши передать Украине F-16 ранее говорил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Он также сослался на решение НАТО. Его заместитель указал, что подготовка пилотов займет много времени — как минимум полгода. Кроме того, нужно решить логистические и инфраструктурные моменты.