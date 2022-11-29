Мир 29 ноября 2022, 09:52 FIFA отобрала у испанских болельщиков в Катаре флаг нацполка «Азов» Футболист Зозуля: на ЧМ по футболу в Катаре болельщикам запретили флаг «Азова»

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Испанские болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре развернули флаг полка «Азов»*. FIFA отобрала его из-за нарушения правил. На это пожаловался в соцсетях украинский футболист Роман Зозуля, рассказало РИА «Новости».

Скандал произошел 27 ноября во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Испании и Германии, который закончился ничьей. Испанские болельщики развернули на трибуне государственный флаг Украины с символикой националистического полка «Азов»* посередине.

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По словам футболиста, через несколько минут к ним подошли представители FIFA и забрали флаг. Они сказали, что он нарушил стандарты международной федерации и запрещен. Роман Зозуля назвал FIFA жертвой российской пропаганды и призвал власти Украины вмешаться. Он считает, что федерации придется извиниться.

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Пленный боевик «Азова»* Владислав Дудчак ранее рассказал, что радикальные националистические течения на Украине стали популярными из-за того, что киевский режим в течение нескольких лет продвигал идею разделения русского и украинского народов. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков пересказал показания другого боевика в суде, который сознался, что в полку проповедовали язычество и практиковали каннибализм.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.