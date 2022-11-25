Спецоперация 25 ноября 2022, 05:49 Забыть общую историю невозможно. Пленный боевик «Азова» признал, что русские и украинцы — один народ Пленный боевик «Азова» Дудчак: русские и украинцы являются одним народом РИА «Новости»

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Русские и украинцы были и остаются одним народом, который связывает общая история. Забывать ее не нужно, да и невозможно, признал пленный боевик националистического полка «Азов»* Владислав Дудчак. Видео его беседы с сопредседателем центра стратегических инициатив Новороссии опубликовало РИА «Новости».

«Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь по сути вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся», — отметил он.

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Дудчак подчеркнул, что на Украине последние годы активно пропагандируют идею разделения русского и украинского народов. Это позволило создать основу для возникновения в стране радикальных националистических организаций.

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Он также признал, что понятие «украинец» появилось относительно недавно — его не было в XV, XVI и XVII веках — также, как и «белорусов». Живущих на территориях современных Украины и Белоруссии называли русскими.

Дудчака взяли в плен на «Азовстали» — его содержали в Еленовской колонии. Сейчас его обменяли на российских военнопленных и отправили на Украину — опубликованный ролик сняли в августе.

* Батальон «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.