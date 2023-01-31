31 января 2023, 23:11
ФБР обыскало бывший кабинет Байдена — СМИ
WSJ: ФБР обыскало бывший кабинет Байдена в ноябре 2022 года
Федеральное бюро расследований осенью 2022 года проводило обыски в бывшем кабинете американского лидера Джо Байдена. В помещении пытались найти секретные документы, заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В начале ноября в бывшем кабинете президента в Центре дипломатии и глобального взаимодействия обнаружили несколько секретных документов. По словам собеседников издания, позже в этом же месяце сотрудники ФБР провели обыск. Все проходило с согласия американской администрации.
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Источники газеты не уточнили, удалось ли правоохранителям найти документы при обыске кабинета.
Центр дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена открыли в 2018 году. Политик работал в нем еще до того, как стал президентом США. Всего у Байдена изъяли уже три пакета бумаг, содержащих секретную информацию. Второй обыск проходил в доме главы Белого дома в Уилмингтоне. Там представители Минюста США обнаружили шесть секретных документов. После этого журналисты сообщили, что в доме Байдена нашли еще записные книжки с данными, которые нельзя разглашать.
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