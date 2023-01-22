Мир 22 января 2023, 03:10 Минюст США нашел еще шесть секретных документов в доме Байдена Адвокат президента Бауэр: Минюст США нашел в доме Байдена еще шесть секретных документов РИА «Новости»

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Минюст США обнаружил еще шесть секретных документов в доме американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат американского лидера Боб Бауэр.

Сотрудникам Министерства юстиции США при проверке в доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) попалась новая порция конфиденциальных документов.

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По словам Бауэра, проверку провели в пятницу, 20 января. Уточняется, что шесть документов «с пометками о конфиденциальности» относятся к тем периодам, когда Байден был сенатором и вице-президентом США.

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Адвокат отметил, что обыск длился в общей сложности более 12 часов во всех помещениях. При осмотре дома присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома.

Ранее спецсоветник американского лидера по юридическим вопросам Ричард Саубер сообщал, что в доме Байдена хранились несколько страниц документов под грифом «секретно». Речь идет о материалах брифингов, которые попадали в руки Байдена. Там были данные по Украине, Ирану и Великобритании.

Материалы передали в национальный архив. После этого Минюст США инициировал проверку, чтобы узнать, как они оказались в офисе президента.