Мир 28 января 2023, 07:49 Очередной пакет компрометирующих записей нашли в доме Байдена NBC: ФБР изъяло блокноты президента США Байдена с возможными секретными записями

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После обыска в доме президента США Джо Байдена сотрудники ФБР обнаружили записные книжки. По их мнению, там могут быть записи, содержащие секретную информацию. Об этом сообщил телеканал NBC. Это уже третий пакет документов, изъятый у американского лидера.

«Записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме), включая подробности его дипломатических контактов… и, возможно, содержат отсылки к секретной информации», — говорится в сообщении.

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По данным источника издания, таких записных книжек у Байдена оказалось большое количество. Он также подчеркнул, что даже рукописные записи могут считаться засекреченными, поскольку могут содержать конфиденциальную информацию.

Предыдущий обыск в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) прошел 20 января. Тогда сотрудники Министерства юстиции США нашли еще шесть секретных документов. По словам адвоката американского лидера Боба Бауэра, обыск длился 12 часов.