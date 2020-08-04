ФАС посчитала нарушением продажу авиакомпаниями билетов в закрытые для россиян страны

Россия пока возобновила авиасообщение только с Турцией, Великобританией и Танзанией. Несмотря на это, некоторые авиакомпании продают билеты и в другие страны. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) это считают нарушением прав россиян.

«В соответствии с поступающими в ведомство обращениями граждан и по информации СМИ авиакомпании продают авиабилеты на рейсы в страны, авиасообщение с которыми в настоящее время отсутствует. По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС подчеркнули, что россиянам предлагают ваучеры, если самолет так и не вылетел. Перевозчики не возвращают деньги за купленные билеты. Ведомство направило письмо в Минтранс с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний», — заключили в ФАС.

Россия закрыла границы с другими странами из-за ситуации с коронавирусом. В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа возобновляются рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, начиная с 15 августа начнутся полеты между Москвой и Женевой.