Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезжать в Россию

«Дополнить перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут въезжать в Российскую Федерацию <…> позицией следующего содержания: „Швейцария“», — говорится в документе.

Авиасообщение со Швейцарией возобновится с 15 августа. О восстановлении перелетов стало известно 1 августа по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Граждане из европейской страны могут прибывать в Россию воздушным транспортом. Рейсы Москва — Женева — Москва будут выполняться раз в неделю.

Ранее, 1 августа, открылась граница с Абхазией. В оперативном штабе под руководством Голиковой положительно оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и готовность инфраструктуры к принятию туристов из России.

С этого же числа Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Первые рейсы из Турции уже доставили туристов в Шереметьево.

А авиасообщение с остальными странами могут возобновить в России уже с 11 августа.