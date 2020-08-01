СМИ: Россия может возобновить полеты во все страны с 11 августа

Авиасообщение со всеми странами могут возобновить в России уже с 11 августа. Правда, пока окончательное решение не приняли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — передает ТАСС со ссылкой на два своих источника.

Отмечается, что открытие границ со всеми странами обсуждали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока самолеты возобновили полеты лишь в три государства — Великобританию, Турцию и Танзанию. Границы с этими странами открылись сегодня, 1 августа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа в московском аэропорту «Внуково» приземлился самолет из Стамбула. Это первый регулярный рейс после перерыва в авиасообщении между Турцией и Россией. На борту были 500 человек. С 1 августа россияне могут улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Даламан и Бодрум. Рейсы возобновили из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Кроме того, с 1 августа открывается граница с Абхазией. Президент страны Аслан Бжания поприветствовал решение о возобновлении пассажирского сообщения с Россией и добавил, что такие меры очень важны, так как туризм занимает 35% ВВП страны.