    06 июня 2020, 13:54

    Facebook удалил около 200 аккаунтов с пропагандой расового неравенства

    Алена Макаренко

    Сотрудники американской корпорации Facebook удалили около 190 учетных записей. В этих аккаунтах организации объединяли сторонников превосходства белой расы. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей компании.

    Участники данных организаций собирались прийти на демонстрации в США, которые начались после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, установили специалисты Facebook. По данным сотрудников компании, некоторые из руководителей аккаунтов планировали принести с собой оружие на массовые акции протеста.

    «Мы видели, что данные группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие», — рассказал Брайен Фишман, возглавляющий подразделение Facebook, которое отвечает за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов.

    Какие именно планы вынашивали организации, пропагандирующие расовое неравенство, неизвестно. В Facebook не уточнили названия данных организаций и не дали их адреса.

    Массовые беспорядки и мародерство охватили десятки городов США. На фоне них Нацгвардия США начала наращивать свое присутствие в разных населенных пунктах. По последним данным, количество военнослужащих в американских городах увеличилось до 41,5 тысячи человек.

    Улицу перед Белым домом официально переименовали в Black Lives Matter в честь погибших афроамериканцев.