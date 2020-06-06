Facebook удалил около 200 аккаунтов с пропагандой расового неравенства

Участники данных организаций собирались прийти на демонстрации в США, которые начались после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, установили специалисты Facebook. По данным сотрудников компании, некоторые из руководителей аккаунтов планировали принести с собой оружие на массовые акции протеста.

«Мы видели, что данные группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие», — рассказал Брайен Фишман, возглавляющий подразделение Facebook, которое отвечает за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов.

Какие именно планы вынашивали организации, пропагандирующие расовое неравенство, неизвестно. В Facebook не уточнили названия данных организаций и не дали их адреса.

Массовые беспорядки и мародерство охватили десятки городов США. На фоне них Нацгвардия США начала наращивать свое присутствие в разных населенных пунктах. По последним данным, количество военнослужащих в американских городах увеличилось до 41,5 тысячи человек.

Улицу перед Белым домом официально переименовали в Black Lives Matter в честь погибших афроамериканцев.