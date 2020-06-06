    06 июня 2020, 02:01

    Нацгвардия увеличила количество бойцов в американских городах из-за протестов. Видео

    Арина Гудилова

    Национальная гвардия США наращивает присутствие в американских городах из-за протестов и беспорядков. Количество военнослужащих увеличилось до 41,5 тысячи человек.

    Как сообщает CNN, 4 июня в 32 штатах и округе Колумбия насчитывалось 32 400 военнослужащих. Согласно данным канала, сейчас члены гвардии находятся в 33 штатах и округе Колумбия. Их численность составляет 41 500 человек.

    В столице США находятся 5100 военнослужащих: 1200 из Вашингтона и 3900 из других штатов.

    Один из пользователей поделился роликом, на котором запечатлено прибытие гвардии в Вашингтон в Twitter.

    В США, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, бушуют протесты. Мирные акции постепенно переросли в массовые беспорядки. Разъяренная толпа начала громить и поджигать все вокруг. В некоторые города вошли подразделения Национальной гвардии. Ранее СМИ насчитали, как минимум, 11 погибших во время беспорядков.