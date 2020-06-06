Нацгвардия увеличила количество бойцов в американских городах из-за протестов. Видео

Национальная гвардия США наращивает присутствие в американских городах из-за протестов и беспорядков. Количество военнослужащих увеличилось до 41,5 тысячи человек.

Как сообщает CNN, 4 июня в 32 штатах и округе Колумбия насчитывалось 32 400 военнослужащих. Согласно данным канала, сейчас члены гвардии находятся в 33 штатах и округе Колумбия. Их численность составляет 41 500 человек.

В столице США находятся 5100 военнослужащих: 1200 из Вашингтона и 3900 из других штатов.

Один из пользователей поделился роликом, на котором запечатлено прибытие гвардии в Вашингтон в Twitter.

В США, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, бушуют протесты. Мирные акции постепенно переросли в массовые беспорядки. Разъяренная толпа начала громить и поджигать все вокруг. В некоторые города вошли подразделения Национальной гвардии. Ранее СМИ насчитали, как минимум, 11 погибших во время беспорядков.