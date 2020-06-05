Улицу перед Белым домом переименовали в Black Lives Matter. Видео

В Вашингтоне переименовали часть улицы в честь погибших афроамериканцев. Произошло это на глазах сотен прохожих. Видео опубликовала на своей странице в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.

Она уточнила, что 16-я улица теперь официально называется Black Lives Matter Plazа. Градоначальник также опубликовала кадры улицы, на которой появилась огромная надпись, посвященная всем погибшим афроамериканцам. Боузер при этом упомянула темнокожую девушку.

«Бреонна Тейлор, в твой день рождения есть наконец-то намерение сделать Америку той землей, которой она должна быть!» — написала мэр Вашингтона.

Бреонна Тейлор тоже погибла из-за полицейских, еще в марте этого года. В квартиру девушки ворвались в поисках ее знакомого, который на тот момент уже был задержан. В нее выстрелили восемь раз, а дело завели только спустя два месяца.

Накануне в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, который погиб после жесткого задержания полицейскими. После его смерти люди не только устраивают беспорядки и протесты, но еще и помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Фонд помощи семье Джорджа Флойда собрал уже около 13 миллионов долларов.