Евросоюз запретит поездки в Великобританию с 1 января

1 января закончится переходный период Brexit. С этого дня Европейский союз запретит въезд в свои страны жителям Великобритании, где выявили мутировавший штамм коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. <...> После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [потом]», — приводит ТАСС текст заявления.

О новом штамме коронавируса, который мутировал и стал более заразным, на прошлой неделе объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. После этого сообщения более 20 стран прервали авиасообщение с Лондоном. В их числе и Россия.

По данным университета Джона Хопкинса, за все время пандемии британские врачи выявили более двух миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 67 718 человек.

Специалисты считают, что новый штамм 2019-nCoV не станет проблемой для созданных вакцин, хотя это еще предстоит доказать.