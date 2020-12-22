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    22 декабря 2020, 16:58

    Евросоюз запретит поездки в Великобританию с 1 января

    Андрей Иванов

    1 января закончится переходный период Brexit. С этого дня Европейский союз запретит въезд в свои страны жителям Великобритании, где выявили мутировавший штамм коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

    «До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. <...> После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [потом]», — приводит ТАСС текст заявления.

    О новом штамме коронавируса, который мутировал и стал более заразным, на прошлой неделе объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. После этого сообщения более 20 стран прервали авиасообщение с Лондоном. В их числе и Россия.

    По данным университета Джона Хопкинса, за все время пандемии британские врачи выявили более двух миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 67 718 человек.

    Специалисты считают, что новый штамм 2019-nCoV не станет проблемой для созданных вакцин, хотя это еще предстоит доказать.