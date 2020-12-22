«Мы уже протестировали вакцину против примерно 20 других вариантов вируса с иными мутациями. Иммунный ответ, вызванный нашей вакциной, всегда инактивировал все формы вируса», — рассказал Шахин.

Собеседник подчеркнул, что препарат поможет защитить людей и от «британского» штамма. Это предстоит доказать в течение ближайших двух недель. На механизм действия вакцины эксперименты не повлияют.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе рассказал о новом штамме 2019-nCoV, который мутировал и стал более заразным. Доказательств его повышенной смертоносности нет. После этой новости некоторые страны прервали авиасообщение с Лондоном. Израильский иммунолог Яков Беркун призвал не бояться новой формы вируса, так как мутация — это естественный процесс.