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    22 декабря 2020, 11:45

    Вакцина BioNTech и Pfizer сможет защитить от «британского» штамма коронавируса — гендиректор компании

    Андрей Иванов

    Вакцина BioNTech и Pfizer сможет защитить от более заразного штамма коронавируса, который выявили в Великобритании. Впереди две недели экспериментов, чтобы это доказать. Об этом агентству DPA заявил генеральный директор BioNTech Угур Шахин.
    Вакцина BioNTech и Pfizer сможет защитить от «британского» штамма коронавируса — гендиректор компании

    «Мы уже протестировали вакцину против примерно 20 других вариантов вируса с иными мутациями. Иммунный ответ, вызванный нашей вакциной, всегда инактивировал все формы вируса», — рассказал Шахин.

    Собеседник подчеркнул, что препарат поможет защитить людей и от «британского» штамма. Это предстоит доказать в течение ближайших двух недель. На механизм действия вакцины эксперименты не повлияют.

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе рассказал о новом штамме 2019-nCoV, который мутировал и стал более заразным. Доказательств его повышенной смертоносности нет. После этой новости некоторые страны прервали авиасообщение с Лондоном. Израильский иммунолог Яков Беркун призвал не бояться новой формы вируса, так как мутация — это естественный процесс.