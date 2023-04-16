Мир 16 апреля 2023, 00:47 Нидерланды дадут украинским фермерам 40 миллионов евро Нидерланды выделили на поддержку украинских фермеров 40 миллионов евро РИА «Новости»

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Нидерланды по программе Всемирного банка представят 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров. Как сообщила в Twitter министр министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер, эти деньги должны обеспечить продовольственную безопасность страны.

«На этой неделе мы направили 40 миллионов евро на программу по обеспечению экономической устойчивости группы Всемирного банка (IFC). Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — сказано в сообщении.

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Нидерланды до этого пообещали сделать еще один взнос в сумме 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины. А в начале апреля правительство страны объявило о намерении дать Киеву 274 миллиона евро на ее сотрудничество с НАТО.

Ранее США заявили о намерении отправить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Это произойдет в сентябре. Штаты через Всемирный банк уже направили Киеву 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки.