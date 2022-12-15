Мир 15 декабря 2022, 23:28 Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций — СМИ Reuters: страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкции в отношении России РИА «Новости»

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Страны Евросоюза согласовали новый девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Санкции согласованы. Они будут оформлены письменной процедурой до полудня пятницы», — сказал один из дипломатов.

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По словам собеседников агентства, официальная причина введения санкций прежняя — специальная военная операция на территории Украины.

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Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться и принять окончательное решение по новому пакету санкций в отношении России. Однако глава Евродипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны придут к согласию уже на этой неделе.

Ожидается, что в черный список попадут 144 физлица и ряд компаний. Под санкциями могут оказаться певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков, писатель и блогер Дмитрий Пучков и другие. У нескольких СМИ — НТВ, «Россия 1» и РЕН ТВ — отзовут лицензию на вещание в странах ЕС, также заморозят активы ВГТРК и медиахолдинга «Национальная медиа группа».