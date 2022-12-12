Мир 12 декабря 2022, 19:13 Лепс, Гоблин и Михалков оказались в списке нового пакета санкций против России — СМИ EUobserver: ЕС введет санкции против 144 физлиц и нескольких телеканалов России РИА «Новости»

Читать 360tv в

ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций планирует ввести ограничения для 144 физлиц. Как сообщило издание EUobserver, в черный список могут попасть ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков и другие.

Также под санкции подпадут родственники главы Чечни Рамзана Кадырова.

Реклама

Согласна сведениям издания, новый пакет санкций затронет и российское телевидение. У трех каналов — НТВ, «Россия 1» и РЕН ТВ якобы отзовут лицензии на вещание в странах Евросоюза. Также будут заморожены активы ВГТРК и медиахолдинга «Национальная медиа группа».

Реклама

Среди экономических мер — эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор России, а также запрет на продажу технологий двойного назначения для более 150 российских компаний. Кроме этого, санкции коснутся Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.

В статье отмечается, что некоторые детали нового пакета могут несущественно изменить.