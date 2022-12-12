Мир 12 декабря 2022, 20:54 Боррель подтвердил, что новый пакет антироссийских санкций согласовать не удалось Глава Евродипломатии Боррель: ЕС не принял решение по 9-му пакету санкций против России РИА «Новости»

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав министерств. Его процитировал ТАСС.

Боррель выразил надежду, что согласовать новые ограничения в отношении РФ получится до конца недели.

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«Мы обсудили девятый пакет санкций, но решение пока не вынесено. Еще предстоит работа, — заявил он.

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Ранее стало известно, что в черный список могут пополнить 144 физлица и ряд компаний. В числе тех, кто окажется под санкциями — артист Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков, писатель и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, и другие. Но пока проект документа вернули на рассмотрение постпредов.