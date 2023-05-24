Мир 24 мая 2023, 13:52 Евросоюз снова ударил по себе новым пакетом санкций против России Захарова: Евросоюз введением санкций против России бьет по себе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытки санкционного давления на Россию продолжаются уже много лет, и фантазия у авторов введения ограничений закончилась. Подготовленный Евросоюзом новый пакет ограничений причинит больше вреда его авторам, чем России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что бывший президент США Барак Обама около 10 лет назад обещал «разорвать в клочья» российскую экономику своими санкциями.

Реклама

«Теперь оказывается, что они не знают, что бы еще придумать, чтобы все-таки наконец разорвать», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия уже давно адаптировалась к новой реальности. Об этом свидетельствуют показатели экономической ситуации в стране. Поэтому сколько бы Запад ни старался придумать что-то новое, для России ситуация не изменится.

«В Евросоюзе признали, что арсенал средств давления исчерпан. Также они признали, что цель декларировалась как коллапс российской экономики и политической дестабилизации, но теперь они поняли, что ударили сами по себе», — подытожила Захарова.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 11-м санкционном пакете предусмотрели ограничения для иностранных фирм, которые помогали России в закупке запрещенных товаров. По ее словам, речь идет о 90 компаниях, в том числе о китайских.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкции против России станут испытанием для экономики европейских стран. Он добавил, что намерен добиваться пересмотра некоторых пунктов соглашения. Пока же главы МИД ЕС не смогли согласовать новый пакет ограничений.