Мир 22 мая 2023, 15:59 Венгрия высказалась против ряда положений нового пакета антироссийских санкций ЕС Сийярто: Венгрия выступила против ряда ключевых положений 11-го пакета санкций ЕС РИА «Новости»

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Венгерский власти не поддержали ряд ключевых положений разработанного Еврокомиссией 11-го пакета санкций в отношении России. Причина в том, что некоторые ограничения могут нанести серьезный ущерб экономике Европы. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, написал ТАСС.

По его словам, ЕС должен был извлечь уроки из опыта введения предыдущих санкций.

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«Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», — сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия против дополнительных ограничений для компаний из Европы в сфере торговли российскими товарами. Также венгерская сторона не поддержала санкции в отношении китайских организаций, которые заподозрили в сотрудничестве с Россией.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что обсуждение нового пакета антироссийских санкций продолжается. Она подчеркнула, что в ЕС не хотят допустить обхода огранчительных мер.