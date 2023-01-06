06 января 2023, 18:32
Евросоюз счел инициативу России о рождественском перемирии не заслуживающей доверия
Глава Евродипломатии Боррель: инициатива о перемирии должна сопровождаться выводом войск
Инициатива России о рождественском перемирии на Украине должна сопровождаться выводом войск и техники. В противном случае это предложение не заслуживает доверия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.
«Предложение России (о 36-часовом рождественском прекращении огня) не заслуживает доверия», — отметил Боррель.
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По словам главы дипломатии ЕС, Западу необходимо было увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод российских войск и техники с территории Украины.
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Боррель подчеркнул, что иначе одностороннее прекращение огня — это попытка выиграть время для перегруппировки войск.
Ранее конгрессмен Пол Госар подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия.
В четверг, 5 января, президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине.
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