Мир 06 января 2023, 18:32 Евросоюз счел инициативу России о рождественском перемирии не заслуживающей доверия Глава Евродипломатии Боррель: инициатива о перемирии должна сопровождаться выводом войск РИА «Новости»

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Инициатива России о рождественском перемирии на Украине должна сопровождаться выводом войск и техники. В противном случае это предложение не заслуживает доверия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

«Предложение России (о 36-часовом рождественском прекращении огня) не заслуживает доверия», — отметил Боррель.

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По словам главы дипломатии ЕС, Западу необходимо было увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод российских войск и техники с территории Украины.

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Боррель подчеркнул, что иначе одностороннее прекращение огня — это попытка выиграть время для перегруппировки войск.

Ранее конгрессмен Пол Госар подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия.

В четверг, 5 января, президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине.