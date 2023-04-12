Мир 12 апреля 2023, 02:10 Евросоюз предупредили об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине МВФ: эскалация конфликта на Украине вызовет новый виток энергетического кризиса в ЕС Pxhere

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Новый виток энергетического кризиса в Евросоюзе может спровоцировать эскалация конфликта на Украине. Об этом сказано в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Кроме того, как предупредили в МВФ, в странах с низкими доходами эскалация украинского конфликта усилит риски продовольственной безопасности. Несмотря на предотвращение угрозы газового кризиса в странах Европы прошедшей зимой, в будущем риски значительного роста цен сохраняются, отметили в МВФ.

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Рост цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении «зерновой сделки» может вызвать увеличение нагрузки на импортеров, указано в сообщении. В особенности, это касается тех импортеров, чьи финансовые возможности ограничены.

Рост внешнего валового продукта России в 2023 году составит 0,7% по итогам 2023 года, следует из прогноза Международного валютного фонда. Еще в январе предполагалось, что рост составит 0,4%, но МВФ изменил оценку в лучшую сторону.

Мировая экономическая система по-прежнему уязвима из-за попыток центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Об этом она сообщила в беседе с журналистом на конференции в Соединенных Штатах, которая прошла в начале апреля.