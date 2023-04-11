11 апреля 2023, 18:10
МВФ улучшил прогноз по экономике России
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%
Рост внешнего валового продукта России в 2023 году составит 0,7% по итогам 2023 года. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Международного валютного фонда.
В январе МВФ предполагал, что рост составит 0,4%, но изменил оценку в лучшую сторону.
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Аналитики предположили, что по итогам 2024 года ВВП России вырастет на 1,3%. В целом же рост мировой экономики составит 2,8 и 3% соответственно.
Ранее по итогам 2022 года МВД оценил падение российской экономики на 2,1%. Этот показатель полностью совпал с показателями Росстата.
Во вторник на совещании по экономическим вопросам выступил президент России Владимир Путин. Он предрек инфляцию в апреле на уровне ниже 3%, сообщал RT.
При этом глава государства предупредил о необходимости избегать резких замедлений и ускорений инфляции, чтобы не повлиять негативно на доходы населения и планы предпринимателей.
Россия
ВВП
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