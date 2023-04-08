Мир 08 апреля 2023, 11:37 Глава МВФ заявила об уязвимости мировой экономики Директор МВФ Георгиева предупредила об уязвимости мировой экономики Freepik

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Мировая экономическая система по-прежнему уязвима из-за попыток центробанков бороться с инфляцией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в беседе с журналистом на конференции в Соединенных Штатах. Видео опубликовали на YouTube.

Кристалина Георгиева констатировала, что как банковская, так и небанковская финансовая система стала «намного чище» и точно не движется в сторону повторения кризиса 15-летней давности, случившегося из-за «раздутых кредитных портфелей». Но уязвимости сохраняются.

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«На самом деле мы говорили в течение последнего года: не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей. Что-то должно сделать „бум“», — пояснила Георгиева.

Ранее директор-распорядитель МВФ спрогнозировала сложный год для мировой экономики, которая в последнее время испытывает один шок за другим.