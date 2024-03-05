Мир 05 марта 2024, 12:57 Евросоюз потребовал ввести принцип No Russia в торговле РИА «Новости»: санкциями ЕС пытался закрыть торговые каналы с Россией Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Странам Европы придется указывать в договорах с контрагентами запрет на реэкспорт санкционных товаров в Россию. Евросоюз ввел принцип No Russia в торговлю и попытался перекрыть пути поставок, сообщило РИА «Новости».

Запрет на поставки некоторых товаров в Россию через третьих лиц до 12-го пакета санкций оставался рекомендацией. Однако теперь Евросоюз обязал указывать в документах невозможность их реэкспорта. В числе запрещенных — летательные и космические аппараты, турбовинтовые двигатели, авиационное топливо, боевое стрелковое оружие.

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«Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками — тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать», — сказал доцент МГУ Магомет Яндиев.

С невозможностью на практике следовать принципу No Russia согласились старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов и специалисты юридической компании Baker McKenzie. Представитель немецкой Gleiss Lutz заявил, что предложенные Еврокомиссией формулировки слишком широкие.

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