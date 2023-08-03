Мир 03 августа 2023, 10:14 Грузия с августа запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из США Власти Грузии с августа ограничили поставки американских автомобилей в Россию Unsplash

Читать 360tv в

Грузия ввела ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США. Новые правила вступили в силу 1 августа, сообщил ТАСС.

В службе доходов Минфина Грузии заявили, что с 26 сентября введут и ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций против РФ.

Реклама

По информации Национальной службы статистики республики, в период с января по июнь страна экспортировала в Россию свыше 3,7 тысячи легковых автомобилей на общую сумму более 52 миллионов долларов.

Запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с двигателем объемом более 1,9 литра Евросоюз ввел в рамках 11-го пакета антироссийских ограничений. Санкции коснулись также поставок гибридов и электромобилей.

Власти Японии с августа собрались запретить вывоз в Россию автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра.