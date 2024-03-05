Деньги 05 марта 2024, 08:55 Иран предложил помочь в создании аналога SWIFT для членов БРИКС Замглавы ЦБ Карими: в повестку БРИКС включили идею Ирана создать аналог SWIFT РИА «Новости»

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Создание аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обсудят на встречах министров экономики и глав центробанков стран БРИКС. Эту тему включили в повестку дня будущих заседаний, сообщил замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими агентству IRNA.

Первая встреча министров в 2024 года прошла в Бразилии. На ней представитель Ирана предложил запустить собственную систему банковских сообщений для группы БРИКС и презентовал проект создания трех структур — международного кредитного рейтинга, института по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мохсен Карими объяснил, что эти идеи внесли в повестку дня прошедшего и будущих заседаний.

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«Странам — членам БРИКС, как развивающимся экономическим державам, определенно необходимо создать между собой расчетный механизм для достижения единой финансовой структуры, и Иран также может помочь в этой области», — сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что будущий аналог SWIFT в рамках БРИКС создадут с использованием цифровой валюты и технологии блокчейна. Он объяснил, что такая система могла бы не зависеть от политической ситуации.