Мир 19 февраля 2023, 14:44 Евросоюз передаст ВСУ все хранящиеся боеприпасы Боррель объявил об экстренной встрече ЕС в начале марта для передачи запасов оружия ВСУ U.S. Department of Defense

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Главы МИД и министры обороны стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу 6–7 марта для координации действий по передаче всех запасов вооружений и боеприпасов украинским военным. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он пояснил, что таким образом можно реализовать идею о покрытии «снарядного голода» ВСУ за несколько недель.

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Дипломат подчеркнул, что попытка совместных закупок вооружений обречена на неудачу, поскольку оборонные заводы сейчас загружены работой по заявкам, которые страны ЕС подали раньше. А решение вопроса о помощи украинским военным отлагательств не предусматривает.

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«Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок. Этим должны заниматься главы МИД и министры обороны. Экстренная встреча пройдет 6−7 марта, на ней мы предложим ускорить процесс, который уже идет», — заявил Боррель.

Он добавил, что Украина должна получить максимально возможное количество боевых танков, необходимых для маневров и наступления в траншейном противостоянии, сроки которого приближаются.

Боррель в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции также потребовал перевести оборонную промышленность ЕС в режим блицкрига, чтобы увеличить производство вооружений и боеприпасов для передачи собственным армиям и передачи украинским военным.