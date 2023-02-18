Мир 18 февраля 2023, 20:14 Угрозу для ЕС со стороны России раздула Украина Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии угроз для ЕС со стороны России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не представляет угрозы для европейских стран и членов НАТО, а все подобные заявления распространяют власти Украины. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что украинские власти ввели в заблуждение всех, рассказывая о российской угрозе. Но конфликт на Украине показал, что российские силы не готовы к нападению на НАТО.

Реклама

«Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности нашей страны и всей Европы», — заявил Орбан.

Реклама

Глава правительства Венгрии добавил, что конфликт на Украине никак не влияет на опасность применения ядерного оружия ни в большую, ни в меньшую сторону.

В НАТО и Евросоюзе, по словам Орбана, все страны хотят продолжения конфликта на Украине. Венгрия принимать участие в нем не намерена, поэтому останется «над схваткой», дожидаясь переговоров России и США, которые станут финалом противостояния.