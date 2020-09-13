«У нас было очень много планов, далеко идущих планов. У нас есть соответствующие документы, как нам развивать отношения с Евросоюзом и в сфере энергетики, и в сфере высоких технологий, и в целом в сфере экономического сотрудничества», — сказал министр в интервью «Россия 1».

Он считает, что Брюссель «принес в жертву» свои геоэкономические и стратегические интересы «в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется наказание России».

Лавров отметил, что при возврате к нормальным отношениям с ЕС, Россия будет более осмотрительной и заранее «обеспечит себе все возможности, чтобы, если Евросоюз останется на своих негативных деструктивных позициях, Москва не зависела от его прихотей». Россия должна быть максимально самостоятельной, а партнерские отношения развивать с точки зрения взаимоуважения.

В МИД считают, что оставлять новые санкции ЕС без ответа нельзя.

Это, во-первых, неправильно, с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим просто ограничить негативное влияние различных западных структур и государств и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников Сергей Лавров Глава МИД РФ

После истории с оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили ядом из группы «Новичок», Германия пригрозила России новыми санкциями, а ряд немецких политиков вообще высказался за остановку проекта «Северный поток — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.