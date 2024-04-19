Мир 19 апреля 2024, 12:24 Евросоюз до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине РИА «Новости»: ЕС еще обсуждают восьмой транш военной помощи Украине Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Страны Евросоюза до сих пор не достигли договоренности по выделению Украине восьмого транша военной помощи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

«Страны все еще обсуждают эту тему», — заявил он.

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Предполагалось, что в апреле Европейская комиссия переведет Украине денежный транш в 1,5 миллиарда евро. Эти средства предусмотрены как часть выделяемой республике бюджетной помощи в рамках пакета в 50 миллиардов евро до 2027 года.

Ранее палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Однако выяснилось, что часть этих средств пойдет на восстановление американского ВПК.

Но даже если конгресс США одобрит очередной пакет помощи, оружие поступит на Украину не сразу. На это уйдет несколько недель. Украинские власти все надеются получить от Запада дополнительные системы ПВО и ракетные батареи Patriot.