Мир 26 ноября 2022, 16:23 Европе предрекли поражение в случае победы России в спецоперации Премьер Польши Моравецкий: Европа проиграет в случае победы России на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вся Европа проиграет, если Россия победит в спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с украинским и литовским коллегами в рамках Люблинского треугольника в Киеве. Его процитировало издание wpn.pl.

«Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — сказал Моравецкий.

Реклама

Польша, по его мнению, должна поддерживать киевский режим, потому что Украина заняла «сторону свободы». Политик считает, что Европа поздно заметила «российскую угрозу», поэтому польские власти не должны медлить. Он подчеркнул, что Украине срочно нужно оказывать помощь.

Реклама

Подписчики польского издания DoRzeczy раскритиковали заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что упавшая на территории Польши ракета не принадлежит ВСУ. Читатели назвали высказывание политика «красивыми извинениями».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента Польши Анджея Дуды о второй упавшей в Люблинском воеводстве ракете. Он сообщил, что «второй снаряд стопроцентно был», но его обломки не нашли. Захарова сравнила ракету с Владимиром Зеленским.