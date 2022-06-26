Европейским странам предрекли «эффект домино» из-за проблем с газом для Германии

Экономические проблемы Германии из-за нехватки газа скажутся на всех странах Европейского союза. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Он подчеркнул, что Германия стала пока единственной европейской страной, которая не исключила сокращения своей экономической деятельности из-за дефицита топлива.

«Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — заявил Де Кроо, сравнив ситуацию с «эффектом домино», когда одна падающая костяшка обрушивает всю выстроенную цепочку.

На этой неделе власти ФРГ ввели в стране повышенную степень готовности из-за сокращения поставок газа. Это решение должно помочь в заполнении газохранилищ к предстоящей зиме. Пока коммерческим предприятиям рекомендовали экономить топливо.

«Газпром» снизил поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после проблем с возвращением агрегаторов компании Simens из Канады. В пресс-службе компании пояснили, что проблема возникла из-за санкций, введенных властями североамериканской страны против России.