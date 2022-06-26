Немецкие власти начали готовить население и бизнес «к трудным временам»

Немецкие власти начали готовить население и бизнес страны к трудным временам из-за возможности прекращения поставок российского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Подобная перспектива нанесет долгосрочный ущерб крупнейшей экономике Европы, следует из материалов агентства. По оценкам Бундесбанка, в следующем году она сократится более чем на 3%. Германию уже охватывают переживания после сокращения экспорта топлива по «Северному потоку».

«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — сказано в материале.

В июне в Германии неожиданно упал показатель деловых ожиданий, указано в статье. Компании страны готовятся к длительному сокращению потребления энергии. Закрыть производственные мощности вынуждены предприятия, которые производят бумагу, металл, а также продукты питания. Это нанесет «долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны».

Последствия введенных антироссийских санкций продолжают бить по кошелькам европейцев. Небывалая жара только усугубила положение. Дело в том, что во время энергокризиса кондиционер становится предметом роскоши, когда столбики термометров в странах Европы показывают высокие отметки. Так, во Франции температура доходила до +41 градуса, в Германии — до +38, а в Нидерландах — до +35.