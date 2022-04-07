Иностранные СМИ повернулись лицом к России. Это сигнал о расколе Запада

Западные СМИ начали менять свою риторику по отношению к ситуации на Украине, а также к России. Появляется все больше материалов, где РФ уже не выглядит вселенским злом. Тем временем иностранные корреспонденты рассказывают о национализме, с которым сталкивались лично во время командировок на Украину. Это говорит о том, что в западном обществе происходит некий раскол, уверены специалисты.

The Economist

Британский еженедельный журнал The Economist опубликовал материал, в котором заявил: более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах. И лишь 36% населения земного шара живут в противостоящих РФ государствах.

«По данным EIU (Economist Intelligence Unit), на западный лагерь приходится более 70% мирового ВВП. Но страны, противостоящие России, составляют всего 36% населения земного шара. Около двух третей населения живут в странах, правительства которых либо нейтральны, либо придерживаются российских взглядов», — отметило издание.

При этом в нейтралитете находятся не только густонаселенные Индия и Китай. Согласно опросу, который провела компания YouGov в марте, 40% респондентов одобрили действия России на Украине, 54% одобрили действия президента РФ Владимира Путина.

Как отметил журнал, порядка 30% населения земного шара живет в 28 государствах, которые EIU называет склоняющимися к позиции России. Речь идет о Пакистане, Эфиопии, Эритреи, Сирии. Тем временем 32 государства сохранили нейтралитет. К ним относятся Бразилия и Бангладеш.

The New York Times

The New York Times неожиданно подтвердила подлинность видео, на котором запечатлена ВСУ над ранеными и взятыми в плен российскими солдатами. В нем украинские военные выстрелами в голову в упор добивают россиян. По данным издания, запись была сделана на дороге к северу от села Дмитровка, ориентировочно в семи километрах к юго-западу от города Буча. Сняли видео после того, как ВСУ устроили засаду на российскую колонну.

Перед этим The New York Times рассказала о другой расправе над пленными российскими солдатами. Она произошла в конце марта. По словам журналистов, ролик показывает, как группа людей в форме убивает пленных российских военнослужащих рядом с деревней к западу от Киева.

Само видео в The New York Times не опубликовали из-за сцен жестокости. В издании пояснили, что у избивающих пленных на рукавах видны синие повязки. Они характерны для украинских военных. Газета не назвала источник, который опубликовал ролик. Однако можно предположить, что запись сделал один из неонацистов. Об этом говорят ракурс и звучащие диалоги.

При этом New York Times подчеркнула, что жестокое обращение с пленными нарушает Женевскую конвенцию, а также целый ряд договоров, которые подписали после Второй мировой войны.

Рассказы журналистов-очевидцев

Начинают громко заявлять о происходящем на Украине и иностранные журналисты, которые возвращаются из командировок. Например, Ларой Логан. Она лично была на месте проведения спецоперации.

«Они носят Черное солнце (вид свастики, распространенный среди оккультистов — прим. ред.) и нацистские символы. Белый дом хочет, чтобы мы верили, что это лишь небольшое количество войск, но это неправда. Там целый батальон. <…> Вот почему Крым хотел быть с Россией. Потому что в западных СМИ мы не признаем реальность происходящего», — рассказала Логан.

Другой журналист, уже из Италии, Джорджио Бьянки также побывал на Украине и не смог промолчать. Он заявил, что националисты — это не вымысел российских медиа.

«Я останавливаю людей рандомно и беру у них интервью. Все они говорят, что их запирали в подвалах и они не могли выбраться. Многие говорят, что стреляли в мирных и беженцев. Это неонацистские батальоны», — пояснил Бьянки.

Надевано был в Мариуполе независимый репортер Патрик Ланкастер. Он поговорил с местными жителями и показал истинное лицо отступавших националистов.

Неудобные факты становятся неоспоримыми

Такие материалы начинают появляться, потому что отрицать факты дольше становится попросту невозможным. Об этом «360» рассказал американский политолог Эндрю Корыбко.

«Запад, возглавляемый США, неохотно признает их (факты — прим. ред.), чтобы уже самостоятельно излагать уже свои факты. Например, ложно утверждать, что страны нейтрально относятся к России из-за так называемой „российской пропаганды“, а также оправдывать военные преступления Киева, отмечая, что они являются возмездием за предполагаемые военные преступления России», — пояснил политолог.

По его словам, такие материалы, вероятно, будут появляться всякий раз, когда «политически неудобные» факты становятся неоспоримыми. Однако торопиться с выводами о том, что иностранные медиа переходят на сторону России, не стоит, считает Корыбко.

«Этого никогда не произойдет, если Россия полностью не отдаст свой стратегический суверенитет США и не станет еще одним из их вассальных государств», — подчеркнул политолог.

Раскол в западном обществе

The New York Times и некоторые другие действительно начинают публиковать достоверную информацию о происходящем на Украине, уверен заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он назвал это расколом в западном обществе.

«Конечно, эту информацию никто не подхватывает, никто ее не разгоняет, как сейчас принято говорить, в информационном пространстве. Но это уже сигнал того, что общество, несогласно. <…> Выход из сложившейся ситуации и единственное направление выхода — это дать объективную информацию», — отметил Кошкин.

По его словам, успеха те санкции, которые должны были разрушить Россию, Западу не принесли. А раз так, то следующие пакеты, какими бы они ни были, будут только все больше разрушать экономику, в том числе ЕС и США.

Успехи в прорыве «информационной блокадной системы»

Думать о том, что западные СМИ могут встать на сторону России, конечно, приятно. Однако миру хватило бы уже того, чтобы они были нейтральными. Об этом «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Освещали бы факты и давали бы возможность всем читающим и слушающим формировать свое мнение из источника, который является нейтральным. Это было бы идеально. Когда СМИ становятся на какую-то сторону, они перестают быть связанными с журналистикой», — отметил Гердт.

По его словам, разрывы в «информационной блокадной системе» сегодня действительно прослеживаются. И это не может не радовать, подчеркнул депутат. Хотя он и назвал эти успехи довольно незначительными.

«Скорее всего, ложь просто достигла предела. Когда-то аналитики начинают понимать, что дальше перегибать палку уже нельзя, иначе будет потерян контроль над ситуацией. Два шага вперед, один назад», — заключил Гердт.