Переговоры иностранных журналистов подтвердили, что не было «зверств» ВС РФ на Украине

В распоряжении России оказалась запись разговора иностранных корреспондентов, посетивших перешедший под контроль ВСУ населенный пункт. Судя по записи, журналисты не нашли подтверждения зверствам российской армии. Местное население не подтвердило слухи о насилии со стороны ВС РФ.

Населенный пункт, в котором находились, журналисты назвали «Бодорьянкой» (предположительно, это Бородянка). Журналист сообщил на диктофон, что город «обстрелян и весь в руинах», но тел на улицах нет. С точки зрения «издевательств, казней» — никаких доказательств.

«Я спрашивал, были ли здесь нарушения, незаконные убийства, и все говорят „не знаю“. Я сейчас разговаривал с сотрудником полиции по судебно-медицинской экспертизе, и он мне сказал под запись, что ничего такого здесь не видели, не было никаких казней. Они предполагают, что люди убиты в результате обстрела», — рассказал корреспондент.

Две пожилые женщины сообщили журналисту, что российские войска «обращались с ними вежливо, дали им еды, воды».

На записи также звучат замечания корреспондентов о том, что «русские хорошо укрепились здесь, много траншей, позиций, буквы V на зданиях». Судя по аудио, журналисты, переговариваясь, пришли к выводу, что нужно поехать в Бучу и поговорить с местными жителями.

«Я думаю, мы не можем толком ничего сказать пока. Ситуация здесь и в Буче может отличаться. <…> Да, большинство жителей говорят, что русские ведут себя дружелюбно. Здесь все совсем иначе», — резюмировали журналисты.