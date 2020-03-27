Европе предсказали дефицит фруктов и овощей

Европе грозит дефицит свежих овощей и фруктов из-за карантинный мер. Из-за того, что мигранты из Восточной Европы и Северной Африки разъехались по домам, созревший урожай просто некому собирать.

Агентство Вlооmbеrg пообщалось с владельцем фермы на атлантическом побережье Испании Кристобалем Пиконом. Мужчина рассказал, что за многолетний опыт научился справляться и с засухами, и с ливневыми дождями, но коронавирусный кризис стал него новым испытанием. По словам фермера, он просто не знает, как собрать 80% урожая.

Издание утверждает, что с той же проблемой столкнулись в Германии, Великобритании и Италии. Обычно фермеры полагаются на мигрантов из Восточной Европы и Северной Африки, но из-за эпидемии коронавируса те пока что не рискуют приезжать в Евросоюз. По оценкам агентства, речь идет о недостатке в сотнях тысяч мигрантов.

Ситуация осложняется еще и тем, что урожай часто нужно собирать вручную, причем за несколько дней. Сейчас, например, самое время собирать клубнику и спаржу. Следом поспеют помидоры, салаты, лук и горох, и их тоже будет некому собирать.

Власти рассчитывают, что недостаток рабочей силы могут восполнить студенты, которые сейчас учатся дистанционно, или сотрудники отелей и ресторанов.